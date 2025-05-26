26.05.2025
Смотреть онлайн ГВ Сан-Хосе - Оруро Роял 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division: ГВ Сан-Хосе — Оруро Роял, 9 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Bolivia Primera Division
Завершен
0 : 0
26 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,3
Текстовая трансляция
3'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
10'
Оруро Роял - Угловой
38'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
49'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
50'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
53'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
59'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
60'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
64'
Оруро Роял - Угловой
65'
Оруро Роял - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,3
Превью матча ГВ Сан-Хосе — Оруро Роял
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
39%
61%
Атаки
66
108
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
11
15
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу