26.05.2025

Смотреть онлайн ГВ Сан-Хосе - Оруро Роял 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: ГВ Сан-ХосеОруро Роял, 9 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Bolivia Primera Division
ГВ Сан-Хосе
Завершен
0 : 0
26 мая 2025
Оруро Роял
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
10'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
38'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
49'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
50'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
53'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
59'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
60'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
64'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
65'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,3

Превью матча ГВ Сан-Хосе — Оруро Роял

История последних встреч

ГВ Сан-Хосе
ГВ Сан-Хосе
Оруро Роял
ГВ Сан-Хосе
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
09.11.2025
ГВ Сан-Хосе
ГВ Сан-Хосе
2:2
Оруро Роял
Оруро Роял
Обзор
31.08.2025
Оруро Роял
Оруро Роял
4:1
ГВ Сан-Хосе
ГВ Сан-Хосе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ГВ Сан-Хосе ГВ Сан-Хосе
39%
Оруро Роял Оруро Роял
61%
Атаки
66
108
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
11
15
Удары в створ ворот
3
6
