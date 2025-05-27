Фрибет 15000₽
27.05.2025

Смотреть онлайн Индепендьенте Петролеро - Аврора 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: Индепендьенте ПетролероАврора, 9 тур . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Патриа.

МСК, 9 тур, Стадион: Эстадио Олимпико Патриа
Bolivia Primera Division
Индепендьенте Петролеро
Bismark Storne Ebuka Ubah 49'
Bismark Storne Ebuka Ubah 88'
Завершен
2 : 4
27 мая 2025
Аврора
Рамиро Балливиан 17'
Merardo David Robles Amarilla 37'
Escobar 52'
Escobar 55'
Рамиро Балливиан icon
17'
Merardo David Robles Amarilla icon
37'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
Bismark Storne Ebuka Ubah icon
49'
Escobar - Аврора icon
52'
Escobar - Аврора icon
55'
Bismark Storne Ebuka Ubah icon
88'
Матч закончился со счётом 2:4 : 2,2
Текстовая трансляция
17'
Рамиро Балливиан - 1-ый Гол
37'
Merardo David Robles Amarilla - 2-ой Гол
38'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
45+3'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
45+4'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
49'
Bismark Storne Ebuka Ubah - 3-ий Гол
52'
Escobar - 4-ый Гол
55'
Escobar - 5-ый Гол
58'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
59'
Угловой
Аврора - Угловой
61'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
71'
Угловой
Аврора - Угловой
77'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
84'
Угловой
Аврора - Угловой
86'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
88'
Bismark Storne Ebuka Ubah - 6-ый Гол
90+1'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
90+6'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
Матч закончился со счётом 2:4 : 2,2

Превью матча Индепендьенте Петролеро — Аврора

История последних встреч

Индепендьенте Петролеро
Индепендьенте Петролеро
Аврора
Индепендьенте Петролеро
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
04.11.2025
Аврора
Аврора
2:3
Индепендьенте Петролеро
Индепендьенте Петролеро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Индепендьенте Петролеро Индепендьенте Петролеро
65%
Аврора Аврора
35%
Атаки
132
59
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
14
9
Удары в створ ворот
5
7
Комментарии к матчу
