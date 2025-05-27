27.05.2025
Смотреть онлайн Индепендьенте Петролеро - Аврора 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division: Индепендьенте Петролеро — Аврора, 9 тур . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Патриа.
МСК, 9 тур, Стадион: Эстадио Олимпико Патриа
Bolivia Primera Division
Индепендьенте Петролеро
Bismark Storne Ebuka Ubah 49'
Bismark Storne Ebuka Ubah 88'
Завершен
2 : 4
27 мая 2025
Аврора
Рамиро Балливиан 17'
Merardo David Robles Amarilla 37'
Escobar 52'
Escobar 55'
Рамиро Балливиан
17'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
Escobar - Аврора
52'
Escobar - Аврора
55'
Матч закончился со счётом 2:4 : 2,2
Текстовая трансляция
17'
Рамиро Балливиан - 1-ый Гол
37'
Merardo David Robles Amarilla - 2-ой Гол
38'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
45+3'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
45+4'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
49'
Bismark Storne Ebuka Ubah - 3-ий Гол
52'
Escobar - 4-ый Гол
55'
Escobar - 5-ый Гол
58'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
59'
Аврора - Угловой
61'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
71'
Аврора - Угловой
77'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
84'
Аврора - Угловой
86'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
88'
Bismark Storne Ebuka Ubah - 6-ый Гол
90+1'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
90+6'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
Превью матча Индепендьенте Петролеро — Аврора
История последних встреч
Индепендьенте Петролеро
Аврора
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
04.11.2025
Аврора
2:3
Индепендьенте Петролеро
Статистика матча
Владение мячом
35%
Атаки
132
59
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
14
9
Удары в створ ворот
5
7
Комментарии к матчу