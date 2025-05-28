28.05.2025
Смотреть онлайн DE Wood Ducks - Winston-Salem Dash 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: DE Wood Ducks — Winston-Salem Dash . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
2 : 4
28 мая 2025
Превью матча DE Wood Ducks — Winston-Salem Dash
История последних встреч
DE Wood Ducks
Winston-Salem Dash
3 побед
2 побед
60%
40%
01.06.2025
DE Wood Ducks
3:1
Winston-Salem Dash
31.05.2025
DE Wood Ducks
1:4
Winston-Salem Dash
31.05.2025
DE Wood Ducks
12:2
Winston-Salem Dash
30.05.2025
DE Wood Ducks
3:4
Winston-Salem Dash
29.05.2025
DE Wood Ducks
7:6
Winston-Salem Dash
Комментарии к матчу