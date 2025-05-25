25.05.2025
Смотреть онлайн Hickory Crawdads - Myrtle Beach Pel. 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Hickory Crawdads — Myrtle Beach Pel. . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
4 : 3
25 мая 2025
Превью матча Hickory Crawdads — Myrtle Beach Pel.
История последних встреч
Hickory Crawdads
Myrtle Beach Pel.
1 победа
0 побед
100%
0%
26.05.2025
Hickory Crawdads
8:7
Myrtle Beach Pel.
Комментарии к матчу