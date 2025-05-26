Смотреть онлайн Hickory Crawdads - Myrtle Beach Pel. 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Hickory Crawdads — Myrtle Beach Pel. . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
Превью матча Hickory Crawdads — Myrtle Beach Pel.
Команда Hickory Crawdads в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Hickory Crawdads, в том матче победу одержали хозяева.