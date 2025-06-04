04.06.2025
Смотреть онлайн Гринсборо - DE Wood Ducks 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Гринсборо — DE Wood Ducks . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
4 : 1
04 июня 2025
Превью матча Гринсборо — DE Wood Ducks
История последних встреч
Гринсборо
DE Wood Ducks
0 побед
1 победа
0%
100%
04.06.2025
Гринсборо
0:4
DE Wood Ducks
Комментарии к матчу