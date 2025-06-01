Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Columbia Fireflies - Fayetteville W. 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНизшая лига по бейсболу: Columbia FirefliesFayetteville W. . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Низшая лига по бейсболу
Columbia Fireflies
Завершен
4 : 5
01 июня 2025
Fayetteville W.
Смотреть онлайн
Превью матча Columbia Fireflies — Fayetteville W.

История последних встреч

Columbia Fireflies
Columbia Fireflies
Fayetteville W.
Columbia Fireflies
0 побед
2 побед
0%
100%
02.06.2025
Columbia Fireflies
Columbia Fireflies
6:12
Fayetteville W.
Fayetteville W.
Обзор
31.05.2025
Columbia Fireflies
Columbia Fireflies
1:2
Fayetteville W.
Fayetteville W.
Обзор
