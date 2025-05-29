Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Greenville Drive — Jersey Shore Blueclaws . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .

Превью матча Greenville Drive — Jersey Shore Blueclaws

Команда Greenville Drive в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Jersey Shore Blueclaws, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Greenville Drive, в том матче победу одержали гостьи.