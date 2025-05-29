29.05.2025
Смотреть онлайн Charleston Riverdogs - Kannapolis Intimidators 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Charleston Riverdogs — Kannapolis Intimidators . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
7 : 4
29 мая 2025
Превью матча Charleston Riverdogs — Kannapolis Intimidators
История последних встреч
Charleston Riverdogs
Kannapolis Intimidators
2 побед
2 побед
50%
50%
02.06.2025
Charleston Riverdogs
5:4
Kannapolis Intimidators
01.06.2025
Charleston Riverdogs
5:3
Kannapolis Intimidators
31.05.2025
Charleston Riverdogs
1:2
Kannapolis Intimidators
28.05.2025
Charleston Riverdogs
0:3
Kannapolis Intimidators
