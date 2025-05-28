Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Brooklyn Cyclones — Aberdeen IronBirds . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Brooklyn Cyclones — Aberdeen IronBirds

Команда Brooklyn Cyclones в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Aberdeen IronBirds, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Brooklyn Cyclones, в том матче победу одержали хозяева.