28.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Hudson Valley Renegades — Wilmington BR . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
1 : 6
28 мая 2025
Превью матча Hudson Valley Renegades — Wilmington BR
История последних встреч
Hudson Valley Renegades
Wilmington BR
2 побед
3 побед
40%
60%
01.06.2025
Hudson Valley Renegades
2:1
Wilmington BR
01.06.2025
Hudson Valley Renegades
1:5
Wilmington BR
31.05.2025
Hudson Valley Renegades
0:4
Wilmington BR
30.05.2025
Hudson Valley Renegades
6:7
Wilmington BR
28.05.2025
Hudson Valley Renegades
7:1
Wilmington BR
