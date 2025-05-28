28.05.2025
Смотреть онлайн Greenville Drive - Jersey Shore Blueclaws 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Greenville Drive — Jersey Shore Blueclaws . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Отложен
- : -
28 мая 2025
Превью матча Greenville Drive — Jersey Shore Blueclaws
История последних встреч
Greenville Drive
Jersey Shore Blueclaws
4 побед
1 победа
80%
20%
01.06.2025
Greenville Drive
8:9
Jersey Shore Blueclaws
01.06.2025
Greenville Drive
6:3
Jersey Shore Blueclaws
31.05.2025
Greenville Drive
6:1
Jersey Shore Blueclaws
30.05.2025
Greenville Drive
10:4
Jersey Shore Blueclaws
29.05.2025
Greenville Drive
10:7
Jersey Shore Blueclaws
