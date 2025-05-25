25.05.2025
Смотреть онлайн Fayetteville W. - Lynchburg Hillcats 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Fayetteville W. — Lynchburg Hillcats . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
6 : 2
25 мая 2025
Превью матча Fayetteville W. — Lynchburg Hillcats
История последних встреч
Fayetteville W.
Lynchburg Hillcats
0 побед
1 победа
0%
100%
26.05.2025
Fayetteville W.
0:8
Lynchburg Hillcats
Комментарии к матчу