Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Augusta Greenjackets — Charleston Riverdogs . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .

Превью матча Augusta Greenjackets — Charleston Riverdogs

Команда Augusta Greenjackets в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Augusta Greenjackets, в том матче победу одержали хозяева.