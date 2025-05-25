25.05.2025
Смотреть онлайн Winston-Salem Dash - Hudson Valley Renegades 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Winston-Salem Dash — Hudson Valley Renegades . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
5 : 4
25 мая 2025
Превью матча Winston-Salem Dash — Hudson Valley Renegades
История последних встреч
Winston-Salem Dash
Hudson Valley Renegades
0 побед
1 победа
0%
100%
26.05.2025
Winston-Salem Dash
4:5
Hudson Valley Renegades
