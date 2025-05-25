25.05.2025
Смотреть онлайн Augusta Greenjackets - Charleston Riverdogs 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Augusta Greenjackets — Charleston Riverdogs . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
6 : 5
25 мая 2025
Превью матча Augusta Greenjackets — Charleston Riverdogs
История последних встреч
Augusta Greenjackets
Charleston Riverdogs
0 побед
1 победа
0%
100%
26.05.2025
Augusta Greenjackets
8:10
Charleston Riverdogs
Комментарии к матчу