25.05.2025
Смотреть онлайн Kannapolis Intimidators - Columbia Fireflies 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Kannapolis Intimidators — Columbia Fireflies . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
6 : 5
25 мая 2025
Превью матча Kannapolis Intimidators — Columbia Fireflies
История последних встреч
Kannapolis Intimidators
Columbia Fireflies
1 победа
0 побед
100%
0%
25.05.2025
Kannapolis Intimidators
3:2
Columbia Fireflies
Комментарии к матчу