Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Charleston Riverdogs — Salem Red Sox . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .
Превью матча Charleston Riverdogs — Salem Red Sox
Команда Charleston Riverdogs в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Salem Red Sox, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Charleston Riverdogs, в том матче победу одержали гостьи.