Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Columbia Fireflies — Augusta Greenjackets . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Columbia Fireflies — Augusta Greenjackets

Команда Columbia Fireflies в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 мая 2025 на поле команды Columbia Fireflies, в том матче победу одержали гостьи.