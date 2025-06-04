04.06.2025
Смотреть онлайн Akron Rubberducks - Bowie Baysox 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Akron Rubberducks — Bowie Baysox . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
6 : 3
04 июня 2025
Превью матча Akron Rubberducks — Bowie Baysox
История последних встреч
Akron Rubberducks
Bowie Baysox
0 побед
1 победа
0%
100%
10.08.2025
Akron Rubberducks
3:7
Bowie Baysox
Комментарии к матчу