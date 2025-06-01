01.06.2025
Смотреть онлайн Hartford Yard Goats - New Hampshire Fisher Cats 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Hartford Yard Goats — New Hampshire Fisher Cats . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
14 : 5
01 июня 2025
Превью матча Hartford Yard Goats — New Hampshire Fisher Cats
История последних встреч
Комментарии к матчу