Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Altoona Curve — Портланд Си Догз . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Altoona Curve — Портланд Си Догз

Команда Altoona Curve в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Altoona Curve, в том матче победу одержали хозяева.