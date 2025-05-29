29.05.2025
Смотреть онлайн Bowie Baysox - Binghamton Rumble P. 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Bowie Baysox — Binghamton Rumble P. . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Отложен
- : -
29 мая 2025
Превью матча Bowie Baysox — Binghamton Rumble P.
История последних встреч
Bowie Baysox
Binghamton Rumble P.
0 побед
5 побед
0%
100%
01.06.2025
Bowie Baysox
3:5
Binghamton Rumble P.
01.06.2025
Bowie Baysox
1:8
Binghamton Rumble P.
31.05.2025
Bowie Baysox
0:2
Binghamton Rumble P.
30.05.2025
Bowie Baysox
1:4
Binghamton Rumble P.
28.05.2025
Bowie Baysox
1:4
Binghamton Rumble P.
Комментарии к матчу