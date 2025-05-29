29.05.2025
Смотреть онлайн Richmond Flying S. - Harrisburg Senators 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Richmond Flying S. — Harrisburg Senators . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
Низшая лига по бейсболу
Завершен
4 : 1
29 мая 2025
Превью матча Richmond Flying S. — Harrisburg Senators
История последних встреч
Richmond Flying S.
Harrisburg Senators
1 победа
4 побед
20%
80%
01.06.2025
Richmond Flying S.
1:5
Harrisburg Senators
01.06.2025
Richmond Flying S.
2:4
Harrisburg Senators
31.05.2025
Richmond Flying S.
7:6
Harrisburg Senators
30.05.2025
Richmond Flying S.
3:8
Harrisburg Senators
28.05.2025
Richmond Flying S.
2:3
Harrisburg Senators
