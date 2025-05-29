Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Hartford Yard Goats - New Hampshire Fisher Cats 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНизшая лига по бейсболу: Hartford Yard GoatsNew Hampshire Fisher Cats . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Низшая лига по бейсболу
Hartford Yard Goats
Завершен
6 : 7
29 мая 2025
New Hampshire Fisher Cats
Смотреть онлайн
Превью матча Hartford Yard Goats — New Hampshire Fisher Cats

Команда Hartford Yard Goats в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Hartford Yard Goats, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Hartford Yard Goats
Hartford Yard Goats
New Hampshire Fisher Cats
Hartford Yard Goats
3 побед
3 побед
50%
50%
01.06.2025
Hartford Yard Goats
Hartford Yard Goats
4:9
New Hampshire Fisher Cats
New Hampshire Fisher Cats
Обзор
01.06.2025
Hartford Yard Goats
Hartford Yard Goats
14:5
New Hampshire Fisher Cats
New Hampshire Fisher Cats
Обзор
31.05.2025
Hartford Yard Goats
Hartford Yard Goats
3:4
New Hampshire Fisher Cats
New Hampshire Fisher Cats
Обзор
30.05.2025
Hartford Yard Goats
Hartford Yard Goats
3:2
New Hampshire Fisher Cats
New Hampshire Fisher Cats
Обзор
29.05.2025
New Hampshire Fisher Cats
New Hampshire Fisher Cats
4:0
Hartford Yard Goats
Hartford Yard Goats
Обзор
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA