28.05.2025
Смотреть онлайн Somerset Patriots - Akron Rubberducks 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Somerset Patriots — Akron Rubberducks . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
1 : 6
28 мая 2025
Превью матча Somerset Patriots — Akron Rubberducks
История последних встреч
Somerset Patriots
Akron Rubberducks
2 побед
3 побед
40%
60%
01.06.2025
Somerset Patriots
3:1
Akron Rubberducks
01.06.2025
Somerset Patriots
5:10
Akron Rubberducks
31.05.2025
Somerset Patriots
7:8
Akron Rubberducks
30.05.2025
Somerset Patriots
12:0
Akron Rubberducks
28.05.2025
Somerset Patriots
0:1
Akron Rubberducks
Комментарии к матчу