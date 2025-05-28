Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Bowie Baysox — Binghamton Rumble P. . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Bowie Baysox — Binghamton Rumble P.

Команда Bowie Baysox в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Binghamton Rumble P., сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Bowie Baysox, в том матче победу одержали гостьи.