28.05.2025
Смотреть онлайн Richmond Flying S. - Harrisburg Senators 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Richmond Flying S. — Harrisburg Senators . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
2 : 3
28 мая 2025
Превью матча Richmond Flying S. — Harrisburg Senators
История последних встреч
Richmond Flying S.
Harrisburg Senators
2 побед
3 побед
40%
60%
01.06.2025
Richmond Flying S.
1:5
Harrisburg Senators
01.06.2025
Richmond Flying S.
2:4
Harrisburg Senators
31.05.2025
Richmond Flying S.
7:6
Harrisburg Senators
30.05.2025
Richmond Flying S.
3:8
Harrisburg Senators
29.05.2025
Richmond Flying S.
4:1
Harrisburg Senators
Комментарии к матчу