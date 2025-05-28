28.05.2025
Смотреть онлайн Hartford Yard Goats - New Hampshire Fisher Cats 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Hartford Yard Goats — New Hampshire Fisher Cats . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
4 : 1
28 мая 2025
Превью матча Hartford Yard Goats — New Hampshire Fisher Cats
История последних встреч
Hartford Yard Goats
New Hampshire Fisher Cats
2 побед
4 побед
33%
67%
01.06.2025
Hartford Yard Goats
4:9
New Hampshire Fisher Cats
01.06.2025
Hartford Yard Goats
14:5
New Hampshire Fisher Cats
31.05.2025
Hartford Yard Goats
3:4
New Hampshire Fisher Cats
30.05.2025
Hartford Yard Goats
3:2
New Hampshire Fisher Cats
29.05.2025
New Hampshire Fisher Cats
4:0
Hartford Yard Goats
