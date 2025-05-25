25.05.2025
Смотреть онлайн New Hampshire Fisher Cats - Somerset Patriots 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: New Hampshire Fisher Cats — Somerset Patriots . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
3 : 6
25 мая 2025
Превью матча New Hampshire Fisher Cats — Somerset Patriots
История последних встреч
New Hampshire Fisher Cats
Somerset Patriots
1 победа
0 побед
100%
0%
25.05.2025
New Hampshire Fisher Cats
7:5
Somerset Patriots
Комментарии к матчу