25.05.2025
Смотреть онлайн Erie Seawolves - Hartford Yard Goats 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Erie Seawolves — Hartford Yard Goats . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
5 : 3
25 мая 2025
Превью матча Erie Seawolves — Hartford Yard Goats
История последних встреч
Erie Seawolves
Hartford Yard Goats
0 побед
1 победа
0%
100%
25.05.2025
Erie Seawolves
0:3
Hartford Yard Goats
Комментарии к матчу