25.05.2025
Смотреть онлайн Harrisburg Senators - Bowie Baysox 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Harrisburg Senators — Bowie Baysox . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
7 : 1
25 мая 2025
Превью матча Harrisburg Senators — Bowie Baysox
История последних встреч
Harrisburg Senators
Bowie Baysox
0 побед
1 победа
0%
100%
26.05.2025
Harrisburg Senators
3:6
Bowie Baysox
Комментарии к матчу