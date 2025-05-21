21.05.2025
Смотреть онлайн New Jersey Copa FC - Cedar Stars Women 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): New Jersey Copa FC — Cedar Stars Women . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
1 : 2
21 мая 2025
Превью матча New Jersey Copa FC — Cedar Stars Women
История последних встреч
New Jersey Copa FC
Cedar Stars Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.05.2025
Cedar Stars Women
4:1
New Jersey Copa FC
