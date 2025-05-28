28.05.2025
Смотреть онлайн Olympic Club Women - Oakland Soul Women 28.05.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Olympic Club Women — Oakland Soul Women . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
0 : 5
28 мая 2025
Oakland Soul Women
17'
20'
29'
66'
87'
Счет после первого тайма 0:3 : 0,1
Матч закончился со счётом 0:5 : 0,1
Текстовая трансляция
17'
Oakland Soul Women - 1-ый Гол
20'
Oakland Soul Women - 2-ой Гол
29'
Oakland Soul Women - 3-ий Гол
41'
Oakland Soul Women - Угловой
51'
Olympic Club Women - Угловой
66'
Oakland Soul Women - 4-ый Гол
81'
Olympic Club Women - Угловой
87'
Oakland Soul Women - 5-ый Гол
Статистика матча
Атаки
45
57
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
6
13
