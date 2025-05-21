Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн Greenville Liberty Women - Chattanooga Red Wolves Women 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Greenville Liberty WomenChattanooga Red Wolves Women . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Legacy Early College Field.

МСК, Стадион: Legacy Early College Field
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Greenville Liberty Women
Завершен
3 : 4
21 мая 2025
Chattanooga Red Wolves Women
Смотреть онлайн
Превью матча Greenville Liberty Women — Chattanooga Red Wolves Women

История последних встреч

Greenville Liberty Women
Greenville Liberty Women
Chattanooga Red Wolves Women
Greenville Liberty Women
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
02.06.2025
Chattanooga Red Wolves Women
Chattanooga Red Wolves Women
1:1
Greenville Liberty Women
Greenville Liberty Women
Обзор
Комментарии к матчу
