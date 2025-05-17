17.05.2025
Смотреть онлайн Richmond Flying S. - Erie Seawolves 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Richmond Flying S. — Erie Seawolves . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
5 : 1
17 мая 2025
Превью матча Richmond Flying S. — Erie Seawolves
История последних встреч
Richmond Flying S.
Erie Seawolves
0 побед
5 побед
0%
100%
10.08.2025
Erie Seawolves
4:0
Richmond Flying S.
04.06.2025
Erie Seawolves
8:3
Richmond Flying S.
18.05.2025
Richmond Flying S.
4:7
Erie Seawolves
18.05.2025
Richmond Flying S.
0:8
Erie Seawolves
16.05.2025
Richmond Flying S.
2:3
Erie Seawolves
Комментарии к матчу