Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Somerset Patriots — Портланд Си Догз . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Somerset Patriots — Портланд Си Догз

Команда Somerset Patriots в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Somerset Patriots, в том матче победу одержали гостьи.