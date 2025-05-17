17.05.2025
Смотреть онлайн Hartford Yard Goats - Binghamton Rumble P. 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Hartford Yard Goats — Binghamton Rumble P. . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
7 : 5
17 мая 2025
Превью матча Hartford Yard Goats — Binghamton Rumble P.
История последних встреч
Комментарии к матчу