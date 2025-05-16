Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Altoona Curve — Harrisburg Senators . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Altoona Curve — Harrisburg Senators

Команда Altoona Curve в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Harrisburg Senators, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 19 мая 2025 на поле команды Altoona Curve, в том матче победу одержали гостьи.