16.05.2025
Смотреть онлайн Bowie Baysox - Akron Rubberducks 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Bowie Baysox — Akron Rubberducks . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
2 : 9
16 мая 2025
Превью матча Bowie Baysox — Akron Rubberducks
История последних встреч
Bowie Baysox
Akron Rubberducks
3 побед
4 побед
43%
57%
10.08.2025
Akron Rubberducks
3:7
Bowie Baysox
04.06.2025
Akron Rubberducks
6:3
Bowie Baysox
18.05.2025
Bowie Baysox
10:1
Akron Rubberducks
18.05.2025
Bowie Baysox
4:9
Akron Rubberducks
17.05.2025
Bowie Baysox
3:0
Akron Rubberducks
17.05.2025
Bowie Baysox
3:0
Akron Rubberducks
14.05.2025
Bowie Baysox
1:6
Akron Rubberducks
14.05.2025
Bowie Baysox
5:7
Akron Rubberducks
