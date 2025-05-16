16.05.2025
Смотреть онлайн Hartford Yard Goats - Binghamton Rumble P. 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Hartford Yard Goats — Binghamton Rumble P. . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
3 : 5
16 мая 2025
Превью матча Hartford Yard Goats — Binghamton Rumble P.
История последних встреч
Hartford Yard Goats
Binghamton Rumble P.
1 победа
3 побед
25%
75%
18.05.2025
Hartford Yard Goats
4:5
Binghamton Rumble P.
18.05.2025
Hartford Yard Goats
0:12
Binghamton Rumble P.
17.05.2025
Hartford Yard Goats
7:5
Binghamton Rumble P.
15.05.2025
Binghamton Rumble P.
3:2
Hartford Yard Goats
Комментарии к матчу