31.05.2025

Смотреть онлайн Эспорте Футгол (20) - Uberaba U20 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Чемпионат Юниоров, Минейро (молодеж): Эспорте Футгол (20)Uberaba U20, 3 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Бразилия. Чемпионат Юниоров, Минейро (молодеж)
Эспорте Футгол (20)
78'
86'
Завершен
2 : 1
31 мая 2025
Uberaba U20
39'
Смотреть онлайн
Uberaba U20 icon
39'
Счет после первого тайма 0:1
Эспорте Футгол (20) icon
78'
Эспорте Футгол (20) icon
86'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Эспорте Футгол (20) - Угловой
28'
Угловой
Эспорте Футгол (20) - Угловой
39'
Uberaba U20 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Эспорте Футгол (20) - Угловой
50'
Угловой
Uberaba U20 - Угловой
50'
Угловой
Uberaba U20 - Угловой
64'
Угловой
Эспорте Футгол (20) - Угловой
73'
Угловой
Эспорте Футгол (20) - Угловой
73'
Угловой
Эспорте Футгол (20) - Угловой
73'
Угловой
Эспорте Футгол (20) - Угловой
75'
Угловой
Uberaba U20 - Угловой
78'
Эспорте Футгол (20) - 2-ой Гол
86'
Эспорте Футгол (20) - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Эспорте Футгол (20) — Uberaba U20

Статистика матча

Владение мячом
Эспорте Футгол (20) Эспорте Футгол (20)
62%
Uberaba U20 Uberaba U20
38%
Атаки
118
93
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
10
9
Удары в створ ворот
5
1
Рейтинг UEFA