31.05.2025
МСК, 3 тур
Бразилия. Чемпионат Юниоров, Минейро (молодеж)
Эспорте Футгол (20)
78'
86'
Завершен
2 : 1
31 мая 2025
Uberaba U20
39'
Uberaba U20
39'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
Эспорте Футгол (20) - Угловой
28'
Эспорте Футгол (20) - Угловой
39'
Uberaba U20 - 1-ый Гол
47'
Эспорте Футгол (20) - Угловой
50'
Uberaba U20 - Угловой
50'
Uberaba U20 - Угловой
64'
Эспорте Футгол (20) - Угловой
73'
Эспорте Футгол (20) - Угловой
73'
Эспорте Футгол (20) - Угловой
73'
Эспорте Футгол (20) - Угловой
75'
Uberaba U20 - Угловой
78'
Эспорте Футгол (20) - 2-ой Гол
86'
Эспорте Футгол (20) - 3-ий Гол
Статистика матча
Владение мячом
38%
Атаки
118
93
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
10
9
Удары в створ ворот
5
1
