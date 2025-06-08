Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Миксто (жен) - Витория - Женщины 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Serie A2 Women: Миксто (жен)Витория - Женщины, 6 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Пантанал.

МСК, 6 тур, Стадион: Арена Пантанал
Brazil Serie A2 Women
Миксто (жен)
90+10'
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
Витория - Женщины
36'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Витория - Женщины icon
36'
Счет после первого тайма 0:1
Mixto Women icon
90+10'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Mixto Women - Угловой
29'
Угловой
Mixto Women - Угловой
36'
Витория - Женщины - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
54'
Угловой
Mixto Women - Угловой
81'
Угловой
Mixto Women - Угловой
90+1'
Угловой
Mixto Women - Угловой
90+1'
Угловой
Mixto Women - Угловой
90+5'
Угловой
Mixto Women - Угловой
90+10'
Mixto Women - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Миксто (жен) — Витория - Женщины

История последних встреч

Миксто (жен)
Миксто (жен)
Витория - Женщины
Миксто (жен)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
07.08.2025
Миксто (жен)
Миксто (жен)
1:3
Витория - Женщины
Витория - Женщины
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Миксто (жен) Миксто (жен)
61%
Витория - Женщины Витория - Женщины
39%
Атаки
69
53
Угловые
7
0
Удары мимо ворот
11
4
Удары в створ ворот
8
3
Игры 6 тур
08.06.2025
Атлетико Минейро (жен)
1:1
Васко да Гама (жен)
Завершен
08.06.2025
Ботафого Рио-де-Жанейро (жен)
2:0
Таубате
Завершен
08.06.2025
Миксто (жен)
1:1
Витория - Женщины
Завершен
07.06.2025
Ремо - Женщины
1:5
Форталеза (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
ЦСКА ЦСКА
5 Декабря
17:00
Барыс Барыс
Спартак Спартак
5 Декабря
17:30
Лада Лада
Динамо Москва Динамо Москва
5 Декабря
18:00
Автомобилист Автомобилист
Северсталь Северсталь
5 Декабря
17:00
Нефтехимик Нефтехимик
Металлург Металлург
5 Декабря
19:30
Лилль Лилль
Марсель Марсель
5 Декабря
23:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
AK Барс AK Барс
5 Декабря
17:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Торпедо Торпедо
5 Декабря
19:30
Овьедо Овьедо
Майорка Майорка
5 Декабря
23:00
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
5 Декабря
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA