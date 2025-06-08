08.06.2025
Миксто (жен) - Витория - Женщины - Женщины 08.06.2025.
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Serie A2 Women: Миксто (жен) — Витория - Женщины, 6 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Пантанал.
МСК, 6 тур, Стадион: Арена Пантанал
Brazil Serie A2 Women
Миксто (жен)
90+10'
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
Текстовая трансляция
7'
Mixto Women - Угловой
29'
Mixto Women - Угловой
36'
Витория - Женщины - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
54'
Mixto Women - Угловой
81'
Mixto Women - Угловой
90+1'
Mixto Women - Угловой
90+1'
Mixto Women - Угловой
90+5'
Mixto Women - Угловой
90+10'
Mixto Women - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Миксто (жен) — Витория - Женщины
История последних встреч
Миксто (жен)
Витория - Женщины
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
07.08.2025
Миксто (жен)
1:3
Витория - Женщины
Статистика матча
Владение мячом
61%
Атаки
69
53
Угловые
7
0
Удары мимо ворот
11
4
Удары в створ ворот
8
3
