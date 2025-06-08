08.06.2025
Смотреть онлайн Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) - Таубате 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Serie A2 Women: Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) — Таубате, 6 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана.
МСК, 6 тур, Стадион: Маракана
Brazil Serie A2 Women
Ботафого Рио-де-Жанейро (жен)
25'
37'
Завершен
2 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
7'
Botafogo Women - Угловой
15'
Botafogo Women - Угловой
25'
Botafogo Women - 1-ый Гол
33'
Botafogo Women - Угловой
33'
Botafogo Women - Угловой
37'
Botafogo Women - 2-ой Гол
45+2'
Таубате - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
46'
Таубате - Угловой
63'
Botafogo Women - Угловой
72'
Botafogo Women - Угловой
73'
Botafogo Women - Угловой
86'
Botafogo Women - Угловой
90'
Botafogo Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) — Таубате
Статистика матча
Владение мячом
34%
Атаки
92
79
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
3
4
