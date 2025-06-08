Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) - Таубате 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Serie A2 Women: Ботафого Рио-де-Жанейро (жен)Таубате, 6 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана.

МСК, 6 тур, Стадион: Маракана
Brazil Serie A2 Women
Ботафого Рио-де-Жанейро (жен)
25'
37'
Завершен
2 : 0
08 июня 2025
Таубате
Botafogo Women icon
25'
Botafogo Women icon
37'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
15'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
25'
Botafogo Women - 1-ый Гол
33'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
33'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
37'
Botafogo Women - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
Таубате - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
46'
Угловой
Таубате - Угловой
63'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
72'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
73'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
86'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
90'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) — Таубате

Статистика матча

Владение мячом
Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) Ботафого Рио-де-Жанейро (жен)
66%
Таубате Таубате
34%
Атаки
92
79
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
3
4
Игры 6 тур
08.06.2025
Атлетико Минейро (жен)
1:1
Васко да Гама (жен)
Завершен
08.06.2025
Ботафого Рио-де-Жанейро (жен)
2:0
Таубате
Завершен
08.06.2025
Миксто (жен)
1:1
Витория - Женщины
Завершен
07.06.2025
Ремо - Женщины
1:5
Форталеза (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
