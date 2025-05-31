31.05.2025
Смотреть онлайн Dayton Dragons - West Michigan Whitecaps 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Dayton Dragons — West Michigan Whitecaps . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
2 : 13
31 мая 2025
Превью матча Dayton Dragons — West Michigan Whitecaps
История последних встреч
Dayton Dragons
West Michigan Whitecaps
0 побед
4 побед
0%
100%
01.06.2025
Dayton Dragons
3:11
West Michigan Whitecaps
01.06.2025
Dayton Dragons
4:7
West Michigan Whitecaps
30.05.2025
Dayton Dragons
1:14
West Michigan Whitecaps
29.05.2025
Dayton Dragons
4:5
West Michigan Whitecaps
Комментарии к матчу