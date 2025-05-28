28.05.2025
Смотреть онлайн Great Lakes Loons - Fort Wayne TinCaps 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Great Lakes Loons — Fort Wayne TinCaps . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
4 : 1
28 мая 2025
Превью матча Great Lakes Loons — Fort Wayne TinCaps
История последних встреч
Great Lakes Loons
Fort Wayne TinCaps
3 побед
2 побед
60%
40%
01.06.2025
Great Lakes Loons
6:5
Fort Wayne TinCaps
01.06.2025
Great Lakes Loons
2:6
Fort Wayne TinCaps
31.05.2025
Great Lakes Loons
10:4
Fort Wayne TinCaps
30.05.2025
Great Lakes Loons
5:7
Fort Wayne TinCaps
29.05.2025
Great Lakes Loons
10:1
Fort Wayne TinCaps
Комментарии к матчу