Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Dayton Dragons — West Michigan Whitecaps . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Dayton Dragons — West Michigan Whitecaps

Команда Dayton Dragons в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда West Michigan Whitecaps, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Dayton Dragons, в том матче победу одержали гостьи.