Смотреть онлайн Quad Cities River Bandits - South Bend Cubs 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Quad Cities River Bandits — South Bend Cubs . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
Превью матча Quad Cities River Bandits — South Bend Cubs
Команда Quad Cities River Bandits в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда South Bend Cubs, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Quad Cities River Bandits, в том матче победу одержали хозяева.