28.05.2025
Смотреть онлайн Cedar Rapids Kernels - Lake County Captains 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Cedar Rapids Kernels — Lake County Captains . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
3 : 4
28 мая 2025
Превью матча Cedar Rapids Kernels — Lake County Captains
История последних встреч
Cedar Rapids Kernels
Lake County Captains
5 побед
0 побед
100%
0%
01.06.2025
Cedar Rapids Kernels
7:6
Lake County Captains
01.06.2025
Cedar Rapids Kernels
3:2
Lake County Captains
31.05.2025
Cedar Rapids Kernels
6:5
Lake County Captains
30.05.2025
Cedar Rapids Kernels
6:2
Lake County Captains
28.05.2025
Cedar Rapids Kernels
1:0
Lake County Captains
