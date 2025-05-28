28.05.2025
Смотреть онлайн Wisconsin Timber Rattlers - Peoria Chiefs 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Wisconsin Timber Rattlers — Peoria Chiefs . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:40 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
5 : 4
28 мая 2025
Превью матча Wisconsin Timber Rattlers — Peoria Chiefs
История последних встреч
Wisconsin Timber Rattlers
Peoria Chiefs
4 побед
1 победа
67%
17%
10.08.2025
Peoria Chiefs
-:-
Wisconsin Timber Rattlers
01.06.2025
Wisconsin Timber Rattlers
8:6
Peoria Chiefs
01.06.2025
Wisconsin Timber Rattlers
4:3
Peoria Chiefs
31.05.2025
Wisconsin Timber Rattlers
10:1
Peoria Chiefs
30.05.2025
Wisconsin Timber Rattlers
1:10
Peoria Chiefs
28.05.2025
Wisconsin Timber Rattlers
5:1
Peoria Chiefs
Комментарии к матчу